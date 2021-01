Schwankungen auch bei Bitcoin : Hype um Gamestop-Aktie geht in die nächste Runde

Frankfurt Die rasanten Kurssprünge der Aktie des Videospiele-Händlers Gamestop gehen weiter. Nach einem Rekord-Tagesverlust stiegen die Papiere im vorbörslichen US-Geschäft am Freitag um mehr als 100 Prozent. Dahinter stecken konzertierte Aktionen von Kleinanlegern.

In den vergangenen beiden Wochen stieg der Gamestop-Kurs um insgesamt rund 2000 Prozent. Auslöser der Rally waren konzertierte Käufe von Kleinanlegern. Sie zwangen große Hedgefonds, ihre Wetten auf einen Verfall der Papiere in großem Stil aufzulösen. Dies trieb die Aktien in die Höhe und einige Fonds an den Rand des Ruins.