Reiner Hoffmann als Vorsitzender des DGB bestätigt

Reiner Hoffmann bei seiner Rede auf dem Bundeskongress des DGB in Berlin. Foto: dpa/Wolfgang Kumm

Berlin Bereits seit 2014 ist er Chef des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Nun ist Reiner Hoffmann erneut an die Spitze des DGB gewählt worden.

Der 62-Jährige erhielt auf dem DGB-Bundeskongress am Montag in Berlin 289 der 379 abgegebenen Stimmen, das sind 76,3 Prozent. Hoffmann, der keinen Gegenkandidaten hatte, nahm die Wahl an.