Korschenbroich: Baum und Hoffmann bestätigt

Korschenbroich Einstimmiges Votum im Stadtrat für die beiden Korschenbroicher Wehrführer.

Frank Baum bleibt weiterhin Chef der Freiwilligen Feuerwehr in Korschenbroich, als sein Stellvertreter fungiert wie in den vergangenen Jahren Frank Hoffmann. Das beschloss der Stadtrat mit den Stimmen aller Abgeordneten in seiner jüngsten Sitzung.