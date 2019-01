In einem Gastbeitrag fordert der NRW-Wirtschaftsminister Milliarden für die Kohle-Regionen: Pinkwart: Kohleausstieg gründlich vorbereiten

Die eine Jahrhundertaufgabe ist noch nicht ganz bewältigt, da wartet schon die nächste. Noch in den Fünfzigerjahren lebten allein im Ruhrgebiet fast 500.000 Menschen von der Kohle. Auf dem Bergbau gründete der Aufstieg Deutschlands zur Industrienation.

Kurz vor dem Jahreswechsel ist dieses große Kapitel der Industriegeschichte zu Ende gegangen, die letzte Zeche in Nordrhein-Westfalen wurde geschlossen. Der damit einhergehende Strukturwandel hat den Menschen und der Wirtschaft in Nordrhein-Westfalen viel abverlangt, und er tut es noch. Doch er war notwendig: Die Steinkohleförderung war schon seit langem nicht mehr wettbewerbsfähig.

Beim Ausstieg aus der Steinkohleförderung war von Anfang an klar: Niemand soll ins Bergfreie fallen. Die Solidarität mit den Bergleuten war ebenso vorhanden wie die Einsicht, dem Ruhrgebiet neue wirtschaftliche Perspektiven schaffen zu müssen. Bei der Energiewende jedoch fehlt diese Klarheit bislang. Raus aus Atom, raus aus der Kohle – diese Forderungen sind schnell formuliert. Und finden breite Unterstützung. Es gibt in Deutschland keine einzige einflussreiche Stimme, die nicht sagt: Je eher wir aus der Kohleverstromung aussteigen, desto besser fürs Klima. Doch es fehlt noch die Bereitschaft, ein tragfähiges Ersatzsystem zügig aufzubauen.

Die Energiewende hat bislang vor allem den Strom teurer gemacht. Nirgendwo in Europa sind die Preise höher, Deutschland liegt 50 Prozent über dem EU-Durchschnitt. Weil zugleich die Klimaziele in Deutschland massiv verfehlt werden, attestierte kürzlich der Bundesrechnungshof der Energiewende, dass zwei der drei Grundpfeiler einer verantwortungsvollen Energiepolitik marode seien: Bezahlbarkeit und Klimaschutz. Wird ein schneller Ausstieg aus der Kohleverstromung ebenso naiv gestaltet, gerät bald auch der dritte Grundpfeiler in Gefahr: die Versorgungssicherheit.

6. Die EEG-Umlage, die derzeit den Strom für die Verbraucher so verteuert, muss anteilig aus dem Bundeshaushalt finanziert werden, und die energieintensive Wirtschaft braucht eine verlässliche Begrenzung der Energiewende bedingten Zusatzkosten sowie gezielter Anreize für Innovation und Investitionen in klimaneutrale Produktionstechniken.

Deutschland muss auch in einer klimaneutralen Welt führender Industriestandort in Europa bleiben. Deshalb geht es jetzt bei weitem nicht nur um die Kompensation fossiler Energieträger. Vielmehr geht es um den Umbau einer ganzen Industrielandschaft, hin zu einer treibhausgasneutralen Produktion. Der Schlüssel dafür heißt Innovation. In den neuen, digitalen Technologien liegen die Lösungen für smarte Stromnetze, moderne Mobilität und effiziente Energiespeicher. Höhere Investitionen in Forschung und Entwicklung, in Wissenschaft und Technik sind daher unerlässlich.