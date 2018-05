Düsseldorf/Bonn: Netzagentur prüft Vodafone

Düsseldorf/Bonn Für mehr als 15 Milliarden Euro will sich der Düsseldorfer Telefonkonzern den Kölner Kabelnetzbetreiber Unitymedia einverleiben. Doch jetzt will sich die Regulierungsbehörde anschauen, ob die Kabelnetze nicht zu mächtig werden.

Vor rund zehn Jahren schlug der damalige Chef von Vodafone Deutschland, Fritz Joussen, seinem Mutterkonzern in London vor, die deutschen Kabel-TV-Netze für wenige Milliarden Euro ganz oder weitgehend zu kaufen. Er scheiterte, wurde Chef des Tourismuskonzerns Tui in Hannover - und jetzt wird es für seinen Nachfolger Hannes Ametsreiter umso teurer und schwieriger, das starke Mobilfunkgeschäft mit einem entsprechend starken Kabel-TV-Netz zu kombinieren.

Zuerst wurde von Vodafone Deutschland vor einigen Jahren für knapp acht Milliarden Euro der Kabel-Netzbetreiber Kabel-Deutschland erworben, nun will Ametsreiter auch noch für rund 15 Milliarden Euro Unitymedia aus Köln übernehmen - am Ende könnte Vodafone bis zu 25 Millionen Haushalten extrem schnelles Internet anbieten. "Wir schaffen die Gigabit-Gesellschaft", freut sich Ametsreiter.

Kabel-Netze Die analogen TV-Netze wurden auf Digitaltechnik umgerüstet. Als Ergebnis können beliebig viele TV-Sender übertragen werden. Internet mit bis zu einem Gigabit/Sekunde ist mit dem neuen Standard DOCSIS 3.1 möglich. Kupfer-Netz Die Telekom rüstet ihr Netz auf ein Übertragungstempo von bis zu 250 Megabit/Sekunde auf. Sie will die neue Mobilfunktechnik 5G nutzen, um Haushalte mit High-Speed anzuschließen.

In einem am Wochenende veröffentlichten Gespräch zeigte der Chef der Bundesnetzagentur, Jochen Homann, wie hart der Gegenwind gegen eine zu große Dominanz des Kabelkonzerns Vodafone ist. "Wir werden genau hinschauen, ob es irgendwo Regionen oder Lokalitäten gibt, wo das Kabel dominant und marktmächtig ist", sagte Homann. "Und dann müsste gegebenenfalls natürlich auch das Kabel in diesen Fällen reguliert werden. Da würden wir Vodafone nicht anders behandeln als die Telekom."