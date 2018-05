Wolfsburg: Bei VW drohen Engpässe in der Produktion

Bei VW drohen Engpässe in der Produktion

Wolfsburg Die Umstellung auf einen neuen Abgas-Teststandard sorgt für Schwierigkeiten. Auch BMW meldet ernste Probleme.

Bei der Umstellung auf den neuen Abgas-Teststandard WLTP rechnet die Volkswagen-Kernmarke von August an mit vorübergehenden Lücken in der Produktion. Das bedeute dann zeitweilig auch weniger Beschäftigung wegen geringerer Auslastung, sagte Personalleiter Martin Rosik dem Mitarbeiter-Magazin "Inside". Der neue Prüfzyklus WLTP wird im September für sämtliche Neuwagen bindend, von September 2019 an werden zudem realitätsnahe Straßen-Abgastests Pflicht.