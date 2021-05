2017 endete Umstellung im Chaos : Millionen Vodafone-Kunden müssen TV neu einstellen – was jetzt zu tun ist

Millionen Vodafone-Kunden müssen TV neu einstellen – was jetzt zu tun ist

Service Düsseldorf Schlechte Nachrichten für Bürger mit Kabel-TV: Vodafone sortiert die Senderliste neu. Am Mittwoch, 26. Mai, tritt die Umstellung in Kraft. Ungefähr jeder zweite Haushalt muss wohl selber Hand anlegen. Wir erklären, worauf Bürger achten müssen.

Neuer Ärger für die TV-Kunden in den Kabelnetzen von Vodafone: Nachdem beim Vorgängerunternehmen Unitymedia in 2017 mehrere zehntausend Haushalte nach einer Umstellung der Senderliste zeitweise kein TV mehr empfangen konnten, wird die Senderliste in NRW, Hessen und Baden-Württemberg zum 26. Mai für 6,5 Millionen Haushalte erneut geändert. Bei der Hälfte der Betroffenen wird die neue Einstellung der Senderliste wohl automatisch ablaufen, bei den anderen rund 3,2 Millionen betroffenen Haushalten müssen die Kunden aktiv werden. Wir erklären, worum es geht