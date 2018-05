Grüne fordern umfassende Strategie gegen Plastik =

Die Kommission will am Montag erklären, wie sie gegen Einmalartikel aus Kunststoff vorgehen will. Ziel ist vor allem, die Verschmutzung der Meere mit gigantischen Plastikmassen einzudämmen. Einem frühen Entwurf zufolge sollen Plastikgeschirr, Strohhalme, Wattestäbchen und Ballonhalter verboten werden. Zudem sind Warnhinweise und eine erweiterte Verantwortung für Hersteller von Einmalplastik im Gespräch.