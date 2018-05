Berlin: Industrie will Härte gegen Trump

Industrie will Härte gegen Trump

Berlin Deutschland solle sich bei Zöllen nicht erpressen lassen, sagt der BDI.

Die deutsche Industrie hat der EU im Handelskonflikt mit den USA den Rücken gestärkt. Vor dem an diesem Freitag bevorstehenden Ende der Ausnahmefrist für Stahl- und Aluminiumzölle forderte Industrie-Präsident Dieter Kempf die EU auf, standhaft zu bleiben. "Europa darf sich von den USA nicht erpressen lassen", sagte Kempf am Sonntag in Berlin. "Es bleibt absolut richtig, dass die EU auf einer dauerhaften Ausnahme von Importbeschränkungen für Stahl und Aluminium besteht." Erst dann sollte über die Aufnahme grundsätzlicher Handelsgespräche mit den USA diskutiert werden.