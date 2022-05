Folgen des Ukraine-Kriegs : Unternehmen verzeichnen stärksten Einbruch der Produktion seit Corona-Pandemie

Berlin Die Produktion in Deutschland hat einen Dämpfer bekommen - den Stärksten seit Beginn der Corona-Pandemie. Ursache ist der Krieg Russlands gegen die Ukraine. Das hat vor allem zwei Gründe.

Die deutschen Unternehmen haben ihre Produktion nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine fast viermal so stark gedrosselt wie erwartet. Industrie, Bau und Energieversorger stellten im März zusammen 3,9 Prozent wenigerher, als im Vormonat, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteiltee. „Einen stärkeren Rückgang hatte es zuletzt zu Beginn der Corona-Krise im April 2020 gegeben“, hieß es dazu. Von Reuters befragte Ökonomen hatten lediglich mit einem Rückgang von 1,0 Prozent gerechnet, nachdem es im Februar noch zu seinem Mini-Wachstum von 0,1 Prozent gereicht hatte. Der russische Krieg gegen die Ukraine hatte am 24. Februar begonnen.