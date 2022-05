Kolumne Denkanstoß : Glücklich, früher geboren zu sein?

Mönchengladbach Erst Corona, dann Krieg in der Ukraine – was Kinder heute belastet, darüber macht sich unsere Autorin Gedanken und findet: Es gilt, Lichtblicke und Schönheiten des Lebens zu entdecken.

Da können wir uns glücklich schätzen, schon früher geboren zu sein. Was haben wir schon alles im Leben erlebt. Viele schöne und lustige Erinnerungen, viele Sommer im Freibad verbracht, oft Karneval gefeiert (oder davor geflüchtet), an vielen Geburtstagen mit Freunden und Familie Kuchenbuffets geleert, sommerliche Grillabende genossen, in Europa und darüber hinaus Urlaube und Reisen gemacht, dabei Sitten und Gebräuche, Lebensarten und Wesenszüge anderer Nationen kennen- und schätzen gelernt. Viele Jugendträume konnten wir verwirklichen, manche vielleicht auch nicht. Dennoch lebten wir überwiegend im Aufschwung. Noch früher geboren worden zu sein, ist vielleicht gar nicht so attraktiv. Denn das bedeutet unter anderem weniger Freiheitsrechte und mehr Restriktionen für Frauen, keine Freizügigkeit zum Aufenthalt und zur Arbeitsaufnahme in der Europäischen Union, keine Messdienerinnen in katholischen Gottesdiensten.