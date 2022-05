USA helfen mit Aufklärung : Die Ukraine nimmt gezielt russische Militärführer ins Visier

Washington Wenn die Angaben der ukrainischen Streitkräfte stimmen, wären dem Krieg in dem Land bereits zwölf russische Generäle zum Opfer gefallen. Die Gründe dafür sind Pentagon-Experten zufolge vielfältig.

Zuletzt traf es Generalmajor Andrei Simonow, der in den russischen Streitkräften für die elektronische Kriegsführung zuständig war. Der Offizier hatte am vergangenen Wochenende Truppen nahe der Stadt Izjum im Osten der Ukraine besucht, als er ins Visier der Verteidiger geriet. Was genau passierte, ist nicht bekannt. Nur soviel: Simonow lebt nicht mehr. Wenn es stimmt, was die ukrainischen Streitkräfte behaupten, wäre er seit Kriegsbeginn der zwölfte gefallene General der Russen.

Mit einem gezielten Angriff versuchten die Ukrainer auch Generalstabschef Walerij Gerassimow abzuschalten, der sich ebenfalls in der umkämpften Stadt zwischen Charkiw und Luhansk aufhielt, um sich ein Bild von der schleppenden Offensive im Osten zu verschaffen. Er soll den Überfall der Ukraine zusammen mit Verteidigungsminister Sergej Schoigu und Präsident Wladimir Putin geplant haben. In Medienberichten heißt es, der General der Generäle sei nur knapp dem Tod durch einen Artillerieschlag entkommen.

Im Nebel des Krieges lassen sich diese Angaben nur schwer unabhängig bestätigen. Analysten halten sie aber für glaubwürdig. Zumal hohe Vertreter der US-Regierung gegenüber der "New York Times" jetzt bestätigt haben, dass die USA der Ukraine aktiv mit geheimdienstlicher Aufklärung dabei helfen, "hochrangige Ziele" ins Visier zu nehmen. Ausdrücklich betonen die Amerikaner, sie hielten sich an die selbstauferlegte Zurückhaltung bei Mitgliedern des innersten Führungszirkels um Putin. Sie hätten keine Informationen für den Schlag gegen Generalstabschef Gerassimow geliefert.

Analysten sprechen von einer beispiellosen Zahl gefallener russischer Militärführer in dem vor etwas mehr als zwei Monaten begonnenen Angriffskrieg. Die Gründe dafür sind vielfältig. Im Pentagon heißt es, man sei erstaunt, wie lax russische Generäle kommunizierten. Indem sie ungesicherte Mobiltelefone und Sprechfunk benutzten, machten sie sich selber angreifbar. Standorte lassen sich etwa durch Geo-Lokalisierung leicht ausmachen.

Der ehemalige Oberbefehlshaber der US-Army in Europa, Frederick B. Hodges, spricht von "schlechter Disziplin, Mangel an Erfahrung, Arroganz und Unterschätzung der ukrainischen Fähigkeiten". Ferner rächt sich die starre Kommandostruktur der russischen Streitkräfte, die Generäle dazu zwingt, die Front zu besuchen. Wie im Fall Gerassimows und Simonows, die bei ihrem Besuch im Osten der Ukraine logistische und operationelle Probleme ihres Kriegsplans zu lösen versuchten.

"Wir haben die Schleusen geöffnet", bestätigt der Joint-Chiefs-of-Staff, General Mark A. Milley, die Unterstützung der Ukraine durch "eine erhebliche Menge an Aufklärung". Die Weitergabe von Geheimdienstinformationen und militärischer Aufklärung an die Ukraine gilt als sicher, weil sie nicht sichtbar und im Zweifel bestreitbar ist. "Wir stellen ihnen alles zur Verfügung, was sie für einen Sieg benötigen", weiß die ehemalige Staatssekretärin Barack Obamas im Pentagon, Evelyn Parkas. "Und wir sorgen uns nicht um Wladimir Putins Reaktion darauf. Wir werden uns nicht selber begrenzen."

Das entspricht der Linie der US-Regierung, die nicht nur verhindern möchte, dass Putins Überfall auf die Ukraine Erfolge zeitigt. Die USA verfolgen mit ihrer Unterstützung das Ziel, Kiew, ohne selber einzugreifen, zum Sieg zu verhelfen. US-Verteidigungsminister Lloyd sagte das bei einem Treffen mit seinen Nato-Kollegen in Ramstein kürzlich, es gehe darum, "Russland so zu schwächen, dass es diese Art von Dingen wie die Invasion der Ukraine künftig nicht mehr machen kann."