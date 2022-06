Skandal um illegale Abschalteinrichtungen : Durchsuchungen auch bei Hyundai und Kia nach Verdacht auf Diesel-Betrug

Frankfurt/Main Die koreanischen Hersteller Hyundai und Kia stehen unter konkretem Betrugsverdacht. Wie bei VW auch, geht es um die Abschalteinrichtungen bei Dieselfahrzeugen.

Im Skandal um illegale Abschalteinrichtungen bei Dieselfahrzeugen stehen nun auch die koreanischen Hersteller Hyundai und Kia unter konkretem Betrugsverdacht. Zur Sicherung von Beweisen ließ die Frankfurter Staatsanwaltschaft am Dienstag Räume der beiden Firmen im Rhein-Main-Gebiet sowie des Zulieferers BorgWarner durchsuchen, wie die Justiz mitteilte. Beteiligt waren rund 180 Ermittler in acht Objekten in Deutschland und Luxemburg. Koordiniert wurde die Aktion von der EU-Behörde Eurojust.