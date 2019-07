Sanierung Wasserspielplatz Düsseldorf : Wasser marsch im Volksgarten

Rund 600.000 Euro investiert die Stadt in den Spielplatz im Volksgarten. Der erste Teilbereich, der beliebte Wasserspielplatz, wurde nach einer Sanierung jetzt mit vielen neuen Attraktionen wieder den Kindern übergeben.

Wiktoria, Charlotte und Alexandra waren schon nervös. Den drei Mädchen fiel die Aufgabe zu, den komplett runderneuerten Wasserspielplatz im Volksgarten (Eingang Emmastraße) in Funktion zu setzen. Der Countdown wurde von zehn rückwärts heruntergezählt. Bei drei tauschten Wiktoria, Charlotte und Alexandra noch einen aufgeregten kurzen Blick, dann drückten sie gemeinsam auf den grauen Knopf. Sofort schoss das Wasser aus den verschiedenen Düsen in die Höhe. Das vergnügt-freudige Quietschen der 47 Kinder, die schon auf dem Wasserspielplatz sehnsüchtig auf das Kommando „Wasser marsch“ gewartet hatten, quittierte die Neu-Inbetriebnahme. „Das war ein tolles Erlebnis, das werde ich so schnell nicht vergessen“, sagt die neunjährige Charlotte. Danach gab es auch für das Mädchentrio kein Halten mehr, es stürmte los und genoss spielend die abgeschlossene komplette Rundumerneuerung des Wasserspielplatzes