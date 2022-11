„Wie nach Hause kommen“ Dreßen mit eindrucksvollem Comeback

Der achte Platz fühlte sich für Skirennfahrer Thomas Dreßen wie ein Sieg an. Voller Erleichterung riss der Oberbayer nach seiner Zieleinfahrt am Samstag die Arme in die Luft und brüllte ein unüberhörbares „JAAAA!“ in die Rocky Mountains. Deutschlands bester Abfahrer ist zurück - und wie. „Richtig cool, dass ich wieder da bin. Es hat sich angefühlt, wie nach Hause kommen“, sagte der 29-Jährige nach seinem ersten Weltcup-Rennen seit März 2020.