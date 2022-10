Dreßen, Schmid und Co. : Das ist der Kader der deutschen Skifahrer für die Saison 2022/23

Foto: dpa/Giovanni Auletta Infos Das ist der DSV-Kader im Ski Alpin der Herren

Düsseldorf Das Team der deutschen Skifahrer hat ein paar Sieg-Kandidaten – vor allem in den schnellen Disziplinen. Aber auch im Riesenslalom schickt sich Alexander Schmid an, in die Weltspitze vorzudringen.

Endlich wieder Winter, endlich wieder Ski alpin: Die beste Zeit des Jahres erstreckt sich von Ende Oktober mit Mitte März, wenn im alpinen Ski-Weltcup die Punkte in Abfahrt, Super-G, Riesenslalom, Slalom und der Kombination vergeben werden. Mit dabei sind dann natürlich auch wieder diverse deutsche Fahrer in den einzelnen Disziplinen. Wir blicken auf die Weltcup-Saison im Ski alpin 2022/2023 und auf den Kader des deutschen Skiverbandes.

Im Winter 2022/2023 gibt es in Courchevel und Meribel eine Weltmeisterschaft, vorher wollen aber die deutschen Fahrer um Siege und Podestplätze im Weltcup mitfahren. Chancen dafür gibt es genug.

Wer sind die Stars im deutschen Ski-Team 2022/23?

Den bekanntesten Namen hat sicherlich der Abfahrer Thomas Dreßen. Er gewann schon den Klassiker auf der Streif in Kitzbühel. Doch verletzungsbedingt verpasste er weite Teile der vergangenen zwei Jahre. Seine Kollegen um Andreas Sander und Romed Baumann konnten ihn zumindest ansatzweise ersetzen, wenngleich es in der Saison 2021/2022 auch für sie nicht so berauschend lief.

Foto: dpa/Angelika Warmuth Infos Ski-Alpin-Termine der Herren

In dieser Saison wollen die Speed-Männer wieder angreifen – vor allem Dreßen gilt dann in vielen Rennen wieder als Podiumskandidat. Seine Stärke ist unbestritten, doch nach den Verletzungen braucht er wohl noch ein bisschen Zeit, um wieder an die alte Stärke anzuknüpfen.

Immer wieder mal vorn dabei ist auch der Slalom-Spezialist Linus Strasser. Er fuhr sogar bereits Siege ein.

Wer kann zum Star in dieser Saison werden?

Alexander Schmid will endlich so richtig vorn ankommen. Der Riesenslalom-Experte, der auch im Slalom an den Start geht, ist erstmals in seiner Karriere ohne Verletzung oder anderen Erkrankungen durch den Sommer gekommen. Er fühlt sich fit wie nie, wie er unserer Redaktion sagte. Das gilt es nun zu beweisen. Dass er schnell sein kann, hat er schon mehrfach unter Beweis gestellt.

