FIS gegen die Nationalverbände Führt der Machtkampf im Skisport zur Gründung einer „Super League“?

Die schöne neue Skiwelt schillert und funkelt. Zumindest in den Träumen von Johan Eliasch. Preisgelder in Millionenhöhe wie im Tennis, eine globale Rennserie wie in der Formel 1 auch für das junge Streaming-Publikum in den Wachstumsmärkten Amerika und Asien - und zwar möglichst das ganze Jahr über, losgelöst von Klimafragen. Aber alles im Zeichen der Nachhaltigkeit, klar.