Weltcup-Auftakt in Sölden : Die deutschen Hoffnungen ruhen auf Alexander Schmid

Alexander Schmid gilt als aussichtsreichster deutscher Fahrer beim Saisonauftakt in Sölden. Foto: dpa/Marco Trovati

Sölden Am Wochenende beginnt in Sölden die neue Saison im alpinen Ski-Weltcup. Aussichtsreichster Fahrer aus deutscher Sicht dürfte wohl Alexander Schmid sein. Über einen Profi, der in dieser Saison endlich seinen großen Durchbruch schaffen könnte.

Die letzten Tage konnte Alexander Schmid genießen. Sonne, perfekt präparierte Pisten, die Ski laufen lassen, in Fahrt kommen für den traditionellen Auftakt in die alpine Skisaison in Sölden an diesem Wochenende. Auf dem Rettenbachferner kurz vor der Grenze zu Italien werden am Samstag bei den Frauen und am Sonntag bei den Männern die ersten Punkte des Weltcup-Winters in Österreich vergeben – und davon will Schmid in seiner Lieblingsdisziplin dem Riesenslalom gleich möglichst viele mitnehmen.

„Ich freue mich sehr auf den Auftakt, weil ich dann sehe, wo ich wirklich stehe“, sagt Schmid im Gespräch mit unserer Redaktion. Den ganzen Sommer haben er und seine Kollegen auf diesen Tag hingearbeitet. Nach dem Wochenende wissen sie, ob sich die Arbeit der vergangenen Monate gelohnt hat. Oder ob in den nächsten Wochen noch einmal alles über den Haufen geworfen werden muss, bevor es im November so richtig losgeht mit der Weltcup-Saison. Damit das nicht passieren muss, hat das deutsche Team zuletzt unter anderem mit den Slowenen Zan Kranjec und Stefan Hadalin trainiert, auf dem Pitztaler Gletscher waren auch der Norweger Hendrik Kristoffersen und der Franzose Alexis Pinturault dabei. „Sagen wir so: wir sind nicht weit weg und müssen uns vor denen nicht verstecken“, ist Schmid zuversichtlich.

Das wäre ein gutes Zeichen, gilt der 28-Jährige doch seit Jahren als der vielleicht talentierteste Skifahrer im deutschen Verband. Er kann ungemein präzise die Kanten der Ski in den Schnee setzen und somit schnell sein. In den vergangenen Jahren ließ er sein Können hier und da aufblitzen, fuhr schon aufs Podest. Doch Verletzungen und eine Viruserkrankung machten ihm immer wieder zu schaffen. Dieses Mal ist alles anders. „Es ist das erste Mal, dass ich in der Vorbereitung ohne große Einschränkungen trainieren konnte. Gesundheitlich und körperlich geht es mir wirklich sehr gut. Ich musste nicht eine Einheit auslassen“, so der Technik-Spezialist. „Ich bin zuversichtlich, dass ich einen Schritt nach vorn machen kann.“

Foto: dpa/Giovanni Auletta Infos Das ist der DSV-Kader im Ski Alpin der Herren

Das sieht Wolfang Maier, Alpin-Direktor im Deutschen Skiverband ähnlich: „Von den Trainingseindrücken war Alexander Schmidt in einer akzeptablen, guten Form, ohne dass man das überbewertet.“

Dafür hat Schmid im Sommer die Grundlagen gelegt. Weil er schmerz- und virusfrei blieb, hat er vor allem im Konditionsbereich endlich aufholen können. In den vergangenen Saisons ging ihm vor allem im zweiten Lauf manchmal die Puste aus. Das soll sich im Winter 22/23 nicht wiederholen. „Ich bin körperlich allgemein stabiler geworden“, sagt er. Das würden man sehen, heißt es von Beobachtern. Schmid scheint bestens vorbereitet in die neue Saison zu gehen, was auch mit dem Schneetraining in Argentinien in den Sommermonaten zusammenhängt. „In den letzten Jahren war es im Sommer sehr zäh, weil wir nur in Europa trainieren konnten und die Gletscher entsprechen voll waren, die Trainingsqualität hat darunter etwas gelitten“, sagte Schmid. „In Argentinien hatte ich dieses Jahr dann das vielleicht beste Camp, das ich je hatte. Die Schneebedingungen waren super.“

Das behaupten die Organisatoren nun auch vom Hang in Sölden – Spektakel auf dieser Piste ist ohnehin garantiert. Oft sind die Zeitabstände ungemein eng. Der Mix aus einem extrem steilen Hang und einem Flachstück vor dem Ziel verlangt allen Athleten viel ab. So auch Schmid, der dann stark ist, wenn die Hänge anspruchsvoll sind. Das belegen seine Resultate an den verschiedenen Weltcup-Stationen. „Wenn es technisch anspruchsvoll ist, kommt es mir entgegen. Dann kann ich meine Ski-Technik einbringen. Wenn die Hänge leichter sind, ist das Leistungsniveau viel dichter. Da darf man sich überhaupt keinen Fehler erlauben“, so Schmid. Was das für Sölden bedeutet? Er schmunzelt und sagt vielsagend: „Im Flachabschnitt zum Ziel hin kann man in Sölden viel Zeit verlieren. Das habe ich in den vergangenen Jahren oft erleben müssen.“

Doch mit den vergangenen Jahren soll die neue Saison nicht mehr so viel zu tun haben, schon allein aufgrund der aktuell wegfallenden Corona-Beschränkungen. „Wieder Zuschauer, wieder das normale Weltcup-Feeling. Das macht viel aus. Auch für mich persönlich“, freut sich Schmid, der auch im Slalom Fuß fassen und sich dort unter den besten 30 der Welt etablieren will. Der Fokus läge aber auf dem Riesenslalom, dort will er zur Weltspitze gehören.

Die dominierte in der vergangenen Saison ein Schweizer: Marco Odermatt. Erst einmal wird sich daran wohl wenig ändern. „Wir haben schon mitbekommen, dass seine Form wieder sehr gut ist. Er wird wieder das Maß der Dinge sein“, weiß Schmid. Dahinter tummeln sich aber viele Fahrer. „Die gesamte Weltspitze ist eng beieinander. Jeder muss bis zuletzt riskieren, keiner darf zurückstecken. Ich bin zuversichtlich, dass ich da reinstoßen kann. Das habe ich letzte Saison auch schon bewiesen. Jetzt gilt es, dieses Niveau konstanter abzurufen.“