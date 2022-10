Ski Alpin : Schmid nach Blindflug „richtig stolz“

Alexander Schmid aus Deutschland nach seinem 2. Lauf. Foto: dpa/Barbara Gindl

Sölden Beim alpinen Weltcup-Auftakt unterstreicht der Schweizer Marco Odermatt seine Ausnahmestellung. Der deutsche Alexander Schmid fährt stark. Zum Flop wird dagegen ein Prestigeobjekt.

Alexander Schmid war „richtig stolz“ auf sich, und das durfte er auch sein. Mit Platz acht gelang dem Allgäuer im ersten alpinen Weltcup-Rennen der Saison ein starkes Ergebnis, es war sogar sein bislang bestes beim Riesenslalom auf dem Rettenbachgletscher in Sölden. Und es wäre sogar noch viel mehr drin gewesen, wenn, ja wenn sich nicht bei Schmids zweitem Lauf eine Wolke vor die Sonne geschoben hätte.

„Das war Blindflug“, klagte Felix Neureuther in der ARD, als Schmid zunächst als Dritter im Ziel war. „Die Wolke kam zum ungünstigsten Zeitpunkt“, ohne diese Behinderung „würde er jetzt mit einer Bombenzeit führen.“ Denn an dem zweiten Durchgang, mit der sich der Olympiazweite mit der Mannschaft von Rang zehn verbesserte, gab es sonst nichts auszusetzen. „Das war eine super Fahrt, skifahrerisch richtig stark“, lobte Neureuther.

Das Maß aller Dinge war nach der witterungsbedingten Absage des Rennens der Frauen am Samstag freilich Marco Odermatt. Der Schweizer Gesamtweltcup- und Olympiasieger gewann überlegen vor dem Slowenen Zan Kranjec (+0,76 Sekunden) und dem Norweger Henrik Kristoffersen (+0,97). Schmid (+1,37) erfüllte mit seiner vielversprechenden Fahrt zugleich die DSV-Norm für die Teilnahme an der WM in Courchevel/Meribel (Frankreich) im kommenden Februar.

Die fiese Wolke, die seine Sicht im Steilhang enorm einschränkte, verbesserte Schmids Laune sogar. Dass er dennoch so gut und so weit nach vorne gefahren war, „das bestätigt dich natürlich auch“, sagte er, „das macht mich stolz, dass ich es so gut hingebracht habe“. Und alles in allem habe er mit dem „guten Einstand schon ein bisschen Last abwerfen können – jetzt kann man befreiter fahren, das macht Lust auf mehr.“

Von den anderen fünf deutschen Startern hatte sich keiner für den zweiten Lauf qualifizieren können. Stefan Luitz etwa stürzte im Steilhang. „Das ist kein Start, wie man ihn sich vorstellt“, sagte der Allgäuer, „aber wir werden weiterarbeiten.“ Gleiches gilt für die Teamkollegen. Fabian Gratz (40.) und Linus Straßer (44.) gelangen mit hohen Nummern immerhin vielversprechende Läufe. Julian Rauchfuss (58.) und Anton Grammel (61.) enttäuschten.

Immerhin konnten sie fahren, denn das Prestigeobjekt des umstrittenen Weltverbandspräsidenten Johan Eliasch geriet derweil zum Flop. Die schon als „ikonisch“ angepriesenen Abfahrtsrennen am Matterhorn mussten abgesagt werden – wegen akuten Schneemangels. FIS-Renndirektor Markus Waldner sagte dazu offenherzig: „Das war kein Pech“, mit der Terminierung „haben wir einen Fehler gemacht“. Und weiter: „Wir müssen die Natur respektieren.“

Waldner sprach damit an, was Eliasch noch am Freitag vor dem Weltcup-Auftakt in Sölden ignorieren wollte. „Wir haben den Klimawandel“, sagte der Renndirektor am Samstag nach der längst überfälligen Absage der Männer-Rennen am Matterhorn. „Wir hatten“, ergänzte er, „einen sehr extrem warmen Sommer, einen extrem warmen Herbst“, all dies seien „Signale, und wir müssen sie respektieren.“

Fraglich bleibt, ob es für die Frauen-Rennen von Zermatt in der Schweiz nach Cervinia in Italien reicht, soll am Dienstag entschieden werden. Geplant sind sie am 5. und 6. November.

(SID)