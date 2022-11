Weltcup in Levi : Skifahrerin Dürr verpasst Podestplatz – Shiffrin siegt

Update Levi Skifahrerin Dürr ist ihrem ersten Weltcup-Titel wieder einmal ganz nah. In Levi liegt die Slalomfahrerin lange in Führung - dann wiederholen sich die Ereignisse. Der Superstar der Szene triumphiert.

Bis zur drittletzten Zwischenzeit hatte der Dürr-Coup in der Luft gelegen. Doch zum vierten Mal in ihrer Karriere sollte eine Halbzeitführung nicht für den ersten Titel reichen. Ein 0,45-Sekunden-Vorsprung war für die Oberbayerin, die mit der aussichtsreichen Startnummer 1 die Slalom-Saison in Levi eröffnet hatte, zu wenig. Im zweiten Durchgang verließ Dürr im imposanten Steilhang der Mut - im Gegensatz zu Shiffrin, die mit Vollgas um die Tore preschte. „Dann ziehe ich einfach den Ticken zu viel zurück. Das geht dann überhaupt nicht“, sagte Dürr, die immerhin gleich beim Saisonauftakt die nationale WM-Norm knackte.

Nach vier Podestplätzen in ihrer Paradedisziplin in der Vorsaison sind die Ansprüche der Technikerin aus der Nähe von München gestiegen. Ein Weltcup-Sieg ist das große Ziel. Beinahe hätte die Deutsche in Levi, wo ihr im Vorjahr der Vorstoß in die Weltspitze gelang, schon einen Haken hinter den Plan machen können. „Noch mal attackieren. Mit dem zweiten Lauf habe ich noch eine Rechnung offen“, kündigte Dürr vor dem zweiten Torlauf in Lappland an diesem Sonntag (10.15/13.15 Uhr/Eurosport und BR) an.