Eishockey : Draisaitl verliert trotz seines 99. Scorerpunkts in der NHL

Los Angeles Der deutsche Eishockey-Star Leon Draisaitl hat in der nordamerikanischen Profi-Liga NHL trotz seiner 99. Torbeteiligung der Saison eine Niederlage kassiert.

Mit den Edmonton Oilers unterlag Draisaitl am Dienstagabend (Ortszeit) mit 3:4 (0:2, 1:0, 2:1) nach Verlängerung bei den Anaheim Ducks. Der 24-jährige Angreifer erzielte im letzten Drittel mit seinem 37. Saisontreffer im Powerplay den zwischenzeitlichen 2:2-Ausgleich. Sein Teamkollege Connor McDavid bereitete alle drei Treffer der Oilers vor und liegt nun in der Scorer-Wertung mit 87 Punkten trotz sechs verpasster Spiele auf Platz drei. 2017 und 2018 hatte McDavid die Art-Ross-Trophy für den Spieler mit den meisten Torbeteiligungen gewonnen - in diesem Jahr schickt sich Leon Draisaitl an, die Trophäe als erster Deutscher zu gewinnen.