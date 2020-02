Eishockey-Nationalspieler : Kahun und Holzer wechseln innerhalb der NHL

Köln Eishockey-Nationalspieler Dominik Kahun muss in der NHL erneut umziehen. Am letzten Tag der Transferperiode wurde der Stürmer überraschend von den Pittsburgh Penguins zu den Buffalo Sabres getradet.

Für Kahun ist der Trade hingegen nicht unbedingt eine Verbesserung. Während Pittsburgh klar auf auf Play-off-Kurs liegt, sind die Aussichten der Sabres auf den Einzug in die K.o.-Runde eher mäßig. Kahun spielte trotz einiger Verletzungsprobleme bislang eine ordentliche zweite NHL-Saison und kam in 50 Spielen auf zehn Tore und 17 Vorlagen. In Chicago hatte er in 82 Spielen 13 Treffer und 24 Assists verbucht.