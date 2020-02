NHL-Saisontore Nummer 30 und 31 : Draisaitl führt Edmonton mit Doppelpack zum Sieg

Edmonton Leon Draisaitl hat die Edmonton Oilers in der NHL mit zwei Toren im letzten Drittel zum 3:2 gegen die Nashville Predators geschossen. Für den 24-Jährigen waren es die Saisontore Nummer 30 und 31.

Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl hat die Edmonton Oilers mit zwei Treffern im Schlussdrittel noch zu einem Sieg in der nordamerikanischen Profiliga NHL geführt. Beim 3:2 (0:1, 1:1, 2:0) über die Nashville Predators sorgte der Kölner am Samstag (Ortszeit) in der 44. und 54. Minute noch für die Wende zu Gunsten der Gastgeber. Für den deutschen NHL-Star waren es bereits die Saisontore 30 und 31.