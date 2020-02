700. Karriere-Tor : NHL-Superstar Owetschkin erreicht Meilenstein

Newark Eishockey-Superstar Alexander Owetschkin hat in der nordamerikanischen Eishockey-Liga (NHL) das 700. Tor seiner Karriere erzielt. Der 34-Jährige ist damit erst der achte Spieler, der in der NHL-Geschichte diesen Meilenstein erreicht hat.

Owetschkin traf am Samstag (Ortszeit) für die Washington Capitals in der 45. Minute zum zwischenzeitlichen 2:2 gegen die New Jersey Devils. Sein Tor konnte die 3:2-Niederlage am Ende aber nicht verhindern.