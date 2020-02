Eishockey in der NHL : Draisaitl trifft weiter - Torwart Grubauer verletzt

Sunrise Für Leon Draisaitl läuft es in der NHL weiter prächtig. Der Eishockey-Nationalspieler erzielte beim 4:1-Sieg seiner Edmonton Oilers bei den Florida Panthers seinen 33. Saisontreffer. Schlechter lief es für Nationaltorwart Philipp Grubauer.

Eishockey-Topstar Leon Draisaitl ist in der NHL weiter in Torlaune. Der deutsche Nationalspieler erzielte beim 4:1-Erfolg seiner Edmonton Oilers bei den Florida Panthers seinen 33. Saisontreffer und festigte auch dank einer weiteren Torvorlage seine Führung in der Scorerwertung der Nordamerika-Liga. Der 24 Jahre alte Kölner traf in den vergangenen vier Partien viermal und sammelte zudem fünf Assists. Durch den ungefährdeten Sieg am Samstag (Ortszeit) liegen die Oilers als Fünfter der Western Conference weiter auf Playoff-Kurs.