Sexuelle Übergriffe? : Dritte Masseurin verklagt NFL-Star Watson

Köln Footballstar Deshaun Watson von den Houston Texans aus der Profiliga NFL gerät wegen angeblicher sexueller Übergriffe immer mehr unter Druck. Mittlerweile haben bereits drei Masseurinnen den Quarterback verklagt.

Wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichten, behauptet eine Masseurin in der dritten eingereichten Zivilklage, dass Watson sie gezwungen habe, einen sexuellen Akt während einer Sitzung in Houston im vergangenen Dezember durchzuführen.

Am Mittwoch war bekannt geworden, dass Watson eine andere Frau Ende März 2020 in ihrem Haus bei einer Sitzung unter anderem bewusst mit seinem Penis berührt haben soll. Ein ähnlicher Vorfall mit einer weiteren Masseurin soll sich am 28. August ereignet haben. Watson weist alle Vorwürfe zurück.