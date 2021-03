Nach 20 Jahren in der NFL : Quarterback Brees beendet seine Karriere

Los Angeles Eine Ära geht zu Ende: Drew Brees beendet seine aktive Karriere. Das gaben die Kinder des Quarterbacks der New Orleans Saints in einem Video auf Instagram bekannt. Auch der 42-Jähirge äußerte sich.

Die Ära Drew Brees in der NFL ist beendet. Der Quarterback der New Orleans Saints verkündete am Sonntag sein Karriereende in der US-Footballliga. Brees' vier Kinder gaben den Rücktritt ihres Vaters in einem Video auf Instagram bekannt: "Nach 15 Jahren bei den New Orleans Saints und 20 Jahren in der NFL wird unser Daddy endlich zurücktreten. So kann er mehr Zeit mit uns verbringen. Yeah!"