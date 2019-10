NFL : Patriots und San Francisco bleiben weiter ungeschlagen

Foxborough Der deutsche Football-Profi Mark Nzeocha eilt in der US-Profiliga NFL mit den San Francisco 49ers weiter von Sieg zu Sieg. Auch das Team von Quarterback-Star Tom Brady ist weiter ungeschlagen.

Quarterback-Superstar Tom Brady und die New England Patriots haben ihre Siegesserie in der amerikanischen Football-Liga NFL fortgesetzt. Der Super-Bowl-Champion besiegte am Sonntag (Ortszeit) die Cleveland Browns 27:13 (17:7). Der 42 Jahre alte Brady warf für 259 Yards und zwei Touchdowns. Sein Gegenüber Baker Mayfield kam auf 194 Pass-Yards und einen Touchdown. Hinzu kam auch eine Interception. Für New England war es der achte Sieg im achten Saisonspiel.