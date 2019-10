Medienbericht : Edebali erhält offenbar Vertrag bei den Oakland Raiders

Oakland Kasim Edebali hat offenbar einen neuen Verein gefunden. Medienberichten zufolge soll der 30-Jährige bei den Oakland Raiders einen Vetrag erhalten. Die Raiders wären bereits sein achtes Team in der NFL.

Der deutsche American-Football-Profi Kasim Edebali hat Medienberichten zufolge einen neuen Verein in der US-Profiliga NFL gefunden. Der 30 Jahre alte Verteidiger erhält einen Vertrag bei den Oakland Raiders, wie mehrere amerikanische Internetseiten am Dienstag (Ortszeit) übereinstimmend berichteten.

Edebali hatte vor der Saison bei den Philadelphia Eagles den Sprung in den endgültigen Kader verpasst. Zuvor stand Edebali bei den New Orleans Saints, Denver Broncos, Detroit Lions, Los Angeles Rams, den Chicago Bears und Cincinnati Bengals unter Vertrag. In 62 NFL-Spielen gelangen ihm 55 Tackles und acht Sacks.