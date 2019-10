Hashtag sorgt für Trubel : Papst Franziskus sorgt mit ungewolltem Tweet zu New Orleans Saints für Aufsehen

Papst Franziskus sorgt mit ungewolltem Tweet zu New Orleans Saints für Aufsehen

Der Runningback der New Orleans Saints, Latavius Murray (Mitte), im Spiel gegen die Jacksonville Jaguars.

Köln Papst Franziskus hat einen Tweet mit dem Hashtag #Saints versehen. Der trug automatisch das Logo des NFL-Klubs New Orleans Saints, so dass der Tweet von zahlreichen Football-Fans uns Spielern kommentiert und geteilt wurde.

Ein Tweet von Papst Franziskus hat am Sonntag einen Hype um die New Orleans Saints aus der US-Football-Profiliga NFL ausgelöst. "Heute danken wir dem Herrn für unsere neuen #Saints (#Heiligen)", war im Account des Oberhaupts der katholischen Kirche auf Twitter zu lesen, nachdem Franziskus am Sonntag fünf Menschen heiliggesprochen hatte.