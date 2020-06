Sicherheit hat „Priorität“ : Kerber sagt unter Vorbehalt für US Open zu

Foto: AFP/GLYN KIRK 17 Bilder Das ist Angelique Kerber

Köln Deutschlands Topspielerin Angelique Kerber hat ihre Bereitschaft zur Teilnahme an den US Open signalisiert - allerdings unter Vorbehalt. Die 32-Jährige will die Entwicklung der Coronavirus-Pandemie genau beobachten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

"Wenn ich den Eindruck habe, dass die Sicherheit aller in New York gewährleistet ist, dass die Rahmenbedingungen stimmen, dann kann es von mir aus losgehen", sagte die 32-Jährige in ihrem wöchentlichen Podcast "Lunch Break mit Angie Kerber".

Sie werde vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie die Entwicklung in den kommenden Wochen, "vor allem in den USA", sehr genau beobachten: "Natürlich wollen wir so bald wie möglich wieder spielen, aber es geht zunächst um die Sicherheit aller Beteiligten. Dass die gewährleistet ist, hat für mich oberste Priorität."

Dass möglicherweise nur eine Begleitperson zugelassen ist, sieht Kerber derzeit nicht als großes Problem. "Bis Ende August ist es noch lange hin, mal sehen, wie die Regeln letztlich sein werden, wie viele Personen man mitbringen darf und wie viele auf die Anlage dürfen", sagte sie in dem Podcast ihres Sponsors Generali. Die Bedingungen müssten allerdings fair "und für alle gleich sein".

Kerber befindet sich seit einiger Zeit wieder im Training, "Fitness, Tennis, eigentlich eine normale Vorbereitung". Aufgrund der längeren Auszeit liege "harte Arbeit" vor ihr, aber: "Ich habe jetzt wirklich lange genug pausiert."

(sid/old)