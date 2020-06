Neustart der Tennis-Tour am 14. August : French Open zwei Wochen nach den US Open

Kevin Krawietz (l) und Andreas Mies (r): Das deutsche Duo gewann im vergangenen Jahr die French Open im Herren-Doppel. Foto: dpa/Pavel Golovkin

Köln Einen Tag nach den US Open sind auch die diesjährigen French Open bestätigt. Der Tennisweltverband sowie die Profitouren verschoben den Grand Slam ein zweites Mal. Er findet nun zwei Wochen nach den US Open in New York statt.

Wie der Tennisweltverband ITF sowie die Profitouren ATP und WTA am Mittwoch mitteilten, wird der Höhepunkt der Sandplatzsaison in Paris bereits zum zweiten Mal und diesmal um eine weitere Woche verschoben und vom 27. September bis zum 11. Oktober in Roland Garros stattfinden.

Die Tennis-Profitour soll laut des überarbeiteten provisorischen Kalender am 14. August mit dem Hartplatzturnier in Washington nach gut fünfmonatiger Coronapause zurückkehren. Vom 31. August bis zum 13. September stehen dann schon die US Open in New York auf dem Programm.

