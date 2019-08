Vorfall in Frankfurter Hotel : Jan Ullrich nach Angriff auf Prostituierte zu Geldstrafe verurteilt

Vorfall in Frankfurter Hotel

Jan Ullrich verlässt das Gerichtsgebäude in Weinfelden (Archivbild). Foto: dpa/Gian Ehrenzeller

Frankfurt/Main Der frühere Radstar Jan Ullrich muss nach einem Vorfall in einem Frankfurter Hotel eine Geldstrafe zahlen. Er hat den Ermittlungen zufolge eine Frau angegriffen und verletzt.

Gut ein Jahr nach dem Angriff auf eine Escort-Dame in einem Frankfurter Hotel ist gegen den ehemaligen Ex-Radprofi Jan Ullrich ein Strafbefehl erlassen worden. Es gehe in dem Fall um den Verdacht der Körperverletzung und versuchten Nötigung, teilte die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Mittwoch mit, ohne einen Namen zu nennen. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur handelt es sich um Jan Ullrich.