Spanien-Rundfahrt : Quintana siegt - Roche übernimmt Gesamtführung

Der kolumbianische Radprofi Nairo Quintana (Movistar) hat die zweite Etappe der Spanien-Rundfahrt gewonnen. Der diesjährige Tour-de-France-Etappensieger setzte sich am Sonntag über 199,6 Kilometer von Benidorm nach Calpe durch.

Die dritte von insgesamt 21 Etappen führt am Montag über 188 km von Ibi nach Alicante. Die 74. Auflage der Vuelta endet am 15. September nach 3272,2 km in Madrid.