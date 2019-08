Nach Karriereende : Kittel hält sich Rückkehr in den Radsport offen

Berlin Radprofi Marcel Kittel hat am Freitag seinen Rücktritt bekannt gegeben. Das bedeute aber nicht, dass er vollständig mit dem Radsport abgeschlossen hätte, sagte er nun.

Marcel Kittel schließt nach seinem Karriereende eine Rückkehr in den Radsport in irgendeiner Funktion nicht aus. „Ich will jetzt erst mal etwas verändern in meinem Leben. Das heißt aber nicht, dass ich nie mehr etwas mache im Radsport. Das halte ich mir einfach offen“, sagte Deutschlands Rekord-Etappensieger bei der Tour de France der „Bild am Sonntag“.