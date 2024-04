Hückeswagenerin auf Anklagebank Opfer stellt „diebischer Elster“ eine Falle

Den stritt die 39-Jährige jedoch vollständig ab. „Ich war in der Wohnung, das ist richtig“, sagte die Hückeswagenerin. „Ich kenne aber weder die Ringe, noch weiß ich sonst etwas über Bargeld in dieser Wohnung.“ Sie sei für ein Vierteljahr im 14-Tage-Rhyhtmus in der Wohnung gewesen und habe geputzt. „Uns wurde von Anfang an nahegelegt, nur die Oberflächen zu putzen und nichts aufzumachen.“