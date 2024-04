Staatsanwaltschaft eingeschaltet Sollten Kinder vor Moschee in Hilden entführt werden?

Was war geschehen? Gegen 21.30 Uhr rief der Vorstand der Vereins „Islamisch-marokkanisches Kulturzentrum Arrahman Moschee“ die Polizei und berichtete von drei Frauen, die vor dem Gotteshaus an der Telleringstraße in Hilden bettelten und die Menschen mit Handys filmten, berichtet die Behördensprecherin. Als die Beamten eintrafen, sei von den drei Frauen jedoch nichts mehr zu sehen gewesen – auch nicht im näheren Umfeld der Moschee. Zu diesem Zeitpunkt lagen laut Sprecherin auch noch keine Hinweise auf eine Straftat vor.