Wegen Corona-Pandemie : Nordkorea nimmt nicht an Olympischen Spielen teil

Seoul Aus Südkoreas Sicht hätten die Olympischen Spiele in Tokio erneut die Chance liefern können, über den Sport hinaus mit Nordkorea ins Gespräch zu kommen. Doch daraus wird jetzt erst einmal nichts, denn Nordkorea wird aufgrund der Corona-Pandemie auf eine Teilnahme verzichten.

Nordkorea will nach eigenen Angaben wegen der Corona-Pandemie nicht an den Olympischen Spielen in Tokio teilnehmen. Das habe das Nationale Olympische Komitee am 25. März bei einer Videokonferenz mit Sportfunktionären und Beamten aus anderen Bereichen beschlossen, berichtete die offizielle „Abteilung für Sport der Demokratischen Volksrepublik Korea“ auf ihrer Website. Die Entscheidung, nicht an den Spielen teilzunehmen, sei getroffen worden, um „unsere Athleten vor der weltweiten öffentlichen Gesundheitskrise zu schützen, die durch Covid-19 verursacht worden ist.“ Die Olympischen Spiele sollen am 23. Juli starten.