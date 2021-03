Entscheidung steht : Keine ausländischen Zuschauer bei Olympia in Tokio zugelassen

Keine ausländischen Zuschauer bei Olympia in Tokio zugelassen

Eine Frau geht mit Mund-Nasen-Schutz an den Olympischen Ringen in Tokio vorbei. Foto: dpa/Koji Sasahara

Tokio Wegen der Corona-Pandemie sperren die Olympia-Macher von Tokio die ausländischen Fans aus. Damit entgehen den Organisatoren Millionen bei den Ticket-Einnahmen, auch Japans Tourismus-Branche muss ihre Hoffnungen aufgeben.

Bei den Sommerspielen in Tokio dürfen wegen der Corona-Pandemie keine ausländischen Fans nach Japan einreisen. Diese Entscheidung teilten die japanischen Organisatoren am Samstag in einer Video-Schalte dem Internationalen Olympischen Komitee und den Paralympics-Machern mit. Grund für den Beschluss ist die Angst vor der weiteren Verbreitung des Coronavirus. Das IOC und das Internationale Paralympische Komitee hätten die Entscheidung „vollkommen respektiert und akzeptiert“, hieß es. Ticketkäufer aus dem Ausland sollen eine Kosten-Erstattung erhalten.