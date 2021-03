Livestream im Internet : Auftaktfeier zum Olympia-Fackellauf ohne Zuschauer

Das Olympische Feuer war im vergangenen Jahr bereits in Tokio angekommen. Foto: dpa/Eugene Hoshiko

Fukushima Zu der Zeremonie zum Start des olympischen Fackellaufs am 25. März in Fukushima werden keine Zuschauer zugelassen. Stattdessen soll es aber möglich sein, das Event live im Internet zu verfolgen.

Die Zeremonie zum Auftakt des olympischen Fackellaufs im japanischen Fukushima wird ohne Publikum stattfinden. Angesichts der andauernden Corona-Pandemie werde die Auftaktfeier am 25. März im J-Village einfacher ausfallen, wie die Organisatoren am Montag mitteilten. Alle 47 Präfekturen Japans sollen bei dem Lauf angesteuert werden, bevor das Feuer im Olympiastadion in Tokio entfacht wird.