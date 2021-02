Teams, Modus, Spielplan : Das müssen Sie zu Handball Olympia-Quali 2021 wissen

Angeführt von Fabian Böhm (m.) verlassen die deutschen Spieler bei der WM in Ägypten nach dem Abpfiff das Spielfeld. Foto: dpa/Sascha Klahn

Nach dem enttäuschenden zwölften Platz bei der Weltmeisterschaft geht es für die deutschen Handballer nun vom 12. bis 14. März um die Qualifikation für die Olympischen Spiele. Auf wen trifft das Team in Berlin? Wie stehen die Chancen? Hier gibt es alle wichtigen Infos zu dem Turnier.

Welche Länder nehmen am Turnier teil?

Bei dem Qualifikationsturnier spielen vier Teams um zwei Olympische Tickets. In Berlin spielt das deutsche Team gegen Rekord-Europameister Schweden, den EM-Vierten Slowenien und Außenseiter Algerien. Insgesamt gibt es noch sechs vakante Plätze für Tokio – neben dem Turnier in Deutschland finden in Frankreich und Norwegen zeitgleich zwei weitere Qualifikationsturniere mit jeweils vier Mannschaften statt.