Wegen Saudi-Event : PGA-Tour sperrt Kaymer und weitere Golf-Profis

London Insgesamt 17 Spieler sind vom Bann durch die nordamerikanische Turnierserie betroffen, weil sie bei der neuen Konkurrenz starten. Das von Saudi-Arabien finanzierte Format feiert seine Premiere mit 48 Teilnehmern in London.

Als sich Martin Kaymer und die anderen 47 Teilnehmer der umstrittenen neuen Tour LIV Golf Invitational Series auf ihren ersten Abschlag im Centurion Golfclub in London vorbereiteten, griff die PGA-Tour durch. Die nordamerikanische Profi-Organisation sperrte 17 Spieler. „Ihre Teilnahme verstößt gegen unsere Turnier-Bestimmungen“, sagte Jay Monahan am Donnerstag. Er ist der Commissioner der Serie, die gemeinsam mit der europäischen DP World Tour bisher exklusiv für Golf-Sport der Extraklasse stand.

Die neue Golf-Serie steht wegen des Millionen-Investments aus Saudi-Arabien in der Kritik. Hintergrund ist, dass das wegen Menschenrechtsverletzungen kritisierte Land mit lukrativen Sportveranstaltungen versucht, sein Image aufzubessern. Allein beim Auftakt in London geht es um 20 Millionen US-Dollar Preisgeld. Der Sieger kassiert vier Millionen US-Dollar.

„Diese Spieler haben ihre Wahl aus eigenen finanziellen Gründen getroffen“, sagte PGA-Chef Monahan vorwurfsvoll in Richtung der gesperrten Spielern. Ein Punkt, den Martin Kaymer nicht verneinte. „Geld ist für jeden Menschen ein Motivator. Dass das Finanzielle auch bei LIV Golf eine Rolle spielt, das muss man nicht leugnen“, hatte der ehemalige Weltranglisten-Erste in einem Interview der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ gesagt. In der vergangenen Woche hatte der 37-Jährige seine Teilnahme an den Porsche European Open vor den Toren Hamburgs wegen einer Handverletzung abgesagt. Das Turnier ist Bestandteil der DP World Tour.