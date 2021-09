43. Ryder Cup : Favorit USA nach Tag eins mit historischer Führung gegen Europa

Köln Das Team USA ist herausragend in den 43. Ryder Cup gestartet. Nach den beiden Auftaktrunden des prestigeträchtigen Duells der jeweils zwölf besten Golfer aus Amerika und Europa lagen die US-Stars in Haven/Wisconsin gegen den Titelverteidiger mit 6:2 vorn - es ist die größte Führung nach Tag eins seit 46 Jahren.

"Das ist ein großartiger Start", sagte US-Kapitän Steve Stricker: "Meine Botschaft an die Jungs lautet aber: Morgen ist ein neuer Tag." Olympiasieger Xander Schauffele und der Weltranglistenzweite Dustin Johnson steuerten bei windigen Bedingungen am Lake Michigan jeweils zwei Punkte für das Team USA bei. Aufseiten der Gäste musste der ehemalige Weltranglistenerste Rory McIlroy zwei Niederlagen einstecken - für die Matches am Samstag wurde der Nordire nicht nominiert.