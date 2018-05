Golf: Martin Kaymer scheitert in Surrey am Cut

Kaymer scheitert in Surrey am Cut

Surrey/Fort Worth Golfprofi Martin Kaymer ist beim hochdotierten PGA-Championship-Turnier im englischen Surrey erneut vorzeitig ausgeschieden. Der 33-Jährige aus Mettmann spielte am Freitag nur eine 74er-Runde und scheiterte mit insgesamt 144 Schlägen am Cut.

Am Ende des zweiten Tages des Vorzeige-Events der European Tour hatte der zweimalige Major-Sieger einen Schlag zuviel auf seinem Konto, um sich für die beiden entscheidenden Runden am Wochenende zu qualifizieren. Auch im Vorjahr war Deutschlands bester Golfer im Wentworth Club am Cut gescheitert.

Cejka zur Halbzeit auf Platz sechs

Alex Cejka (München) peilt derweil beim US-Turnier in Fort Worth/Texas sein drittes Top-10-Ergebnis der Saison an. Der 47-Jährige spielte auf der zweiten Runde des mit 7,1 Millionen Dollar dotierten Turniers eine 69 und verbesserte sich mit insgesamt 135 Schlägen von Platz acht auf sechs. Cejka hatte Ende 2017 in seiner Wahlheimat Las Vegas und in Mexiko die Plätze zwei und neun belegt.