Golf: Webb Simpson gewinnt erstmals die Players Championship

Golf : Simpson gewinnt erstmals die Players Championship

Webb Simpson fällt nach der Entscheidung seiner Frau Taylor in die Arme. Foto: AFP/Richard HEATHCOTE

Ponte Vedra Beach Golfprofi Webb Simpson hat erstmals die Players Championship gewonnen. Dem 32-jährigen US-Amerikaner reichte zum Abschluss am Sonntag (Ortszeit) in Ponte Vedra Beach eine 73er-Runde zu einem Gesamtergebnis von 270 Schlägen, um beim hochkarätig besetzten PGA-Turnier in Florida seinen Vorsprung ins Ziel zu retten.

Der US-Open-Sieger von 2012 kassierte für den Erfolg 1,98 Millionen US-Dollar. Hinter Simpson teilten sich Charl Schwartzel aus Südafrika sowie die beiden US-Amerikaner Jimmy Walker und Xander Schauffele (jeweils 274) den zweiten Platz.

Der 14-malige Major-Sieger Tiger Woods beendete das mit elf Millionen Dollar dotierten Turnier auf dem schweren Par-72-Kurs am Hauptsitz der PGA-Tour mit 277 Schlägen auf dem geteilten elften Rang - schlaggleich mit Justin Thomas. Der 25-Jährige Thomas aus den USA übernahm damit von seinem Landsmann Dustin Johnson die Führung in der Golf-Weltrangliste.



Golf : Webb Simpson behauptet Führung

Die Players Championship ist nach den vier Majors der wichtigste Wettbewerb im Golfsport. Deutschlands formschwacher Golfstar Martin Kaymer war bereits nach zwei Tagen am Cut gescheitert und vorzeitig ausgeschieden. Der zweimalige Major-Sieger aus Mettmann rutschte im am Montag veröffentlichten Ranking auf Platz 112 der Weltrangliste ab.

(dpa)