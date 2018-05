Players Championship: Golfprofi Kaymer startet in Florida mit ordentlicher Runde

Ponte Vedra Beach Der Deutsche hat am Donnerstag zum Auftakt der hochkarätig besetzten Players Championship in Ponte Vedra Beach eine 71er-Runde gespielt. Damit liegt der Mettmanner auf dem geteilten 55. Rang.

2014 konnte der deutsche Golfstar Martin Kaymer das Turnier in Florida gewinnen. Die Players Championship ist nach den vier Majors der wichtigste Wettbewerb im Golfsport. Die gesamte Welt-Elite ist in dieser Woche im TPC Sawgrass am Start. In diesem Jahr startete der 33-Jährige mit einer 71er-Runde. Das reichte für den vorläufigen 55. Platz.