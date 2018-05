Golf: Zwölfter Toursieg für Jason Day - Alex Cejka vor Martin Kaymer

Golf in Charlotte

Charlotte Nach zwei Birdies an den letzten drei Löchern hat sich der australische Golfprofi Jason Day seinen zwölften Turniersieg auf der US-Tour gesichert. Das deutsche Duell in Charlotte entschied Alex Cejka für sich.

Der ehemalige Weltranglistenerste setzte sich in Charlotte/North Carolina mit 272 Schlägen vor dem US-Duo Aaron Wise und Nick Watney (beide 274) durch. Day verbesserte sich im Ranking am Montag um sieben Plätze und zog als Siebter wieder in die Top 10 ein.