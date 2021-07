Golf : Debüt-Spezialist Morikawa gewinnt British Open

Sandwich Golfprofi Collin Morikawa hat seine erste British Open gewonnen - als Debütant und mit nur 24 Jahren. Derweil feierte Marcel Siem eine sportliche Wiedergeburt und landete auf Rang 15.

Morikawa, der erst seit Juni 2019 Profi ist, weiß, wie Majors gehen. Bereits 2020 hatte er für Furore gesorgt, als er ebenfalls bei seinem ersten Start die US PGA Championship gewonnen hatte. Damals kündigte er an: "Das war nicht das Ende, ich habe Geschmack daran gefunden, wie sich ein Majorsieg anfühlt." Er sollte nicht lange auf den nächsten Erfolg warten müssen.

Bester eines deutschen Quartetts war der Ratinger Marcel Siem . Der 41-Jährige schloss seine beste "Open" am Sonntag nach einer 71 mit 275 Schlägen auf Platz 15 ab und durfte sich über einen Scheck in Höhe von rund 125.000 Euro. Sieger Morikawa erhielt 2,07 Millionen Dollar (1,75 Millionen Euro).

Siem erlebte in Sandwich eine Art sportliche Wiedergeburt. "Die letzten beiden Jahre waren hart", sagte Siem, "aber ich habe ein komplett neues Team. Ich war hier wie in einem kleinen Traum unterwegs."

Mit den typischen Küstenplätzen auf der britischen Insel kennt sich der Familienvater ohnehin gut aus. Dort hatte er 2004 den ersten seiner bislang vier Siege auf der Europa-Tour gefeiert. Die "Open" in Sandwich war für Siem die fünfte insgesamt. Nach Rang 27 2010 in St. Andrews scheiterte er bei allen drei folgenden Anläufen am Cut.

Den Startplatz für das älteste Majorturnier hatte er sich erst in der Vorwoche mit seinem Sieg auf der Challenge Tour in Frankreich gesichert. In der "2. Liga" will sich Siem wieder die Spielberechtigung für die Europa-Tour sichern.