Täter fuhr in einem Wagen aufs Grün : Profigolfer in Georgia auf dem Platz erschossen

Profigolfer in Georgia auf dem Platz erschossen

Täter fuhr in einem Wagen aufs Grün

US-Profigolfer Gene Siller (41) ist auf einem Platz im Norden von Atlanta/Georgia erschossen worden. Das gab die Polizei des Cobb County bekannt. Ein Wagen soll auf den Platz gefahren und Siller getötet haben. Es wurden zwei weitere Leichen gefunden.

Siller wurde im Pinetree Country Club in Kennesaw an Loch 10 mit einer Schusswunde am Kopf aufgefunden und vor Ort für tot erklärt. Es wurden zwei weitere Leichen gefunden.