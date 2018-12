Fifa-Bericht: Spielervermittler kassierten seit 2013 fast zwei Milliarden Euro

Zürich Der Fußballweltverband Fifa hat einen Bericht vorgelegt, nach dem Spielervermittler in den vergangenen fünf Jahren Milliarden kassiert haben. Allein im Jahr 2018 sollen es knapp 500 Millionen Dollar gewesen sein.

Die Klubs im Weltfußball haben seit dem 1. Januar 2013 bei Transfers fast zwei Milliarden Euro an Spielervermittler gezahlt. Wie die Fifa in einem neuen Report darlegt, haben die Vereine in diesem Zeitraum rund 2,14 Milliarden Dollar (1,9 Milliarden Euro) für Honorare ausgegeben. Alleine 2018 sind bereits 548 Millionen Dollar (484 Millionen Euro) geflossen.